Жить на Чукотке или быть финансистом: как заработать в России

Самые высокие зарплаты получают жители ЯНАО и Чукотки. В этих регионах добывают полезные ископаемые. Около 30% жителей ЯНАО и Чукотки получают более 100 тысяч рублей в месяц. Между тем половина работающих получает зарплату от 17 до 44 тысяч рублей в месяц. При этом в целом больше всего в России платят финансистам.

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненемцкого автономного округ (45-107 тысяч рублей). Также хорошо получают на Чукотке. Здесь средние зарплаты составляют 43-102 тысячи рублей. На третьей позиции жители Ненецкого автономного округа (41—92 тысячи рублей).

Об этом свидетельствуют данные исследования « РИА Рейтинг», проведенного по заказу агентства РИА «Новости».

Также хорошо платят в Магаданской области (37-86 тысяч рублей).

Высокие зарплаты у этих регионов объясняются добычей полезных ископаемых.

При этом в регионах-лидерах в рейтинге большой процент высокооплачиваемых работников (зарплата более 100 тысяч рублей в месяц), чем в среднем по России.

Так, в ЯНАО их более 27%, а низкооплачиваемых сотрудников (россиян, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц) — 1,5%.

Замыкает пятерку лидеров Москова (33—80 тысяч рублей).

В регионе находится большинство международных компаний и органы федеральной власти.

В столице 17,6% жителей получают свыше 100 тыс. руб. в месяц.

Однако в целом по России только 4,4% работников ежемесячно получают более 100 тыс. рублей. Такая зарплата обеспечивает средний или высокий уровень жизни. За год доля таких россиян выросла всего на 0,3%.

При этом медианная заработная плата в России (показатель, при котором половина населения получает больше, а половина — меньше) составляет всего 26,9 тыс. рублей в месяц.

Половина работающих жителей России получают зарплату в диапазоне от 17 до 44 тысяч рублей в месяц.

Маленькие зарплаты в России в национальных республиках. В частности, речь идет о Дагестане и Карачаево-Черкессии.

В Дагестане меньше 15 тыс. руб. в месяц получает 46%, в Карачаево-Черкесской Республики таких почти половине жителей получает такую зарплату — 44%.

Между тем МРОТ (минимальная размер оплаты труда) с 1 января 2019 года будет равен 11 280 рублям — прожиточному минимуму трудоспособного россиянина.

Как писала ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) за первое полугодие этого года, больше всего в России зарабатывают финансисты, и меньше всего — работники гостиниц и общественного питания.

Так, финансисты зарабатывают в два раза больше, чем в среднем россияне, а работники гостиниц и общественного питания — в два раза меньше.

Средняя номинальная средняя зарплата по России за полугодие составила 42 521 рубль (36 993 рублей после вычета подоходного налога). В долларовом эквиваленте средняя зарплата по сравнению со средней за 2017 год выросла на $46.

Финансисты получают 87 991 рублей, то есть вдвое больше, чем в среднем по России.

Другие высокооплачиваемые профессии — работники в сфере добычи полезных ископаемых (86 982 рублей) и информации и связи — (70 839 рублей).

Низкие зарплаты в таких отраслях, как гостиницы и предприятия общественного питания. Средняя зарплата в них — 25 842 рубля.

В целом, как отмечало НАФИ, выше всего зарплаты в Центральном (53 406 рублей) и Дальневосточном федеральных округах (52 759 рублей). На третьем месте по уровню зарплат — Северо-Западный федеральный округ (48 654 рублей). При этом меньше всего россияне получают в Северо-Кавказском округе (26 251 рублей).

Между тем, согласно приведенной ранее статистике компании HeadHunter, в целом в первой половине 2018 года в российских компаниях в Дальневосточном округе рост зарплат составил 3%, в Южном округе — 4%. Выше всего рост зарплат оказался в Северо-Кавказском округе — 13%.