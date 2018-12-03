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Некоторые пенсионеры получат две пенсии в декабре 

Банки Сегодня 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Это связано с тем, что первые дни нового являются нерабочими, и даты выплаты пенсии сдвигаются на декабрь.
В Пенсионном фонде разъяснили график выплаты пенсий за январь 2019 года. Из-за того, что первые дни нового года обычно являются выходными, пенсионеры, получающие пенсию в начале месяца, получат ее раньше — в последние рабочие дни декабря.
Как пояснили в ПФР, это касается всех способов выплаты пенсий — через банк или через почту. Конкретную дату выплаты пенсии нужно узнавать по месту жительства на почте или в своем банке.
Например, в случае с получающими пенсию через почту, досрочно выплата будет произведена тем, кто получает пенсию 1 или 2 числа. С 3 января 2019 года почта работает в штатном режиме, за исключением выходного дня 7 января.
Что касается банков, там действует аналогичный принцип. Однако многие банки не работают все новогодние праздники (вплоть до 8 января), поэтому получающие пенсию через них в эти дни, получат ее в декабре.
Важно, что с 2019 года пенсии по старости будут проиндексированы на 7,5%. Это означает, что в случае выплаты двух пенсий в декабре вторая пенсия будет выплачена в повышенном размере.
В настоящее время Сбербанк не сообщает, в какие даты будут выплачены пенсии пенсионерам, получающим их через банк. Однако, согласно опубликованному графику работы, с 1 до 8 января 2019 года банк работать не будет, кроме некоторых дежурных отделений.
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Комментарии1
Пенсионный фонд РФ , Сбербанк России , Личный счет
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