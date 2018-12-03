Некоторые пенсионеры получат две пенсии в декабре

Это связано с тем, что первые дни нового являются нерабочими, и даты выплаты пенсии сдвигаются на декабрь.

Пенсионном фонде разъяснили график выплаты пенсий за январь 2019 года. Из-за того, что первые дни нового года обычно являются выходными, пенсионеры, получающие пенсию в начале месяца, получат ее раньше — в последние рабочие дни декабря.

Как пояснили в ПФР, это касается всех способов выплаты пенсий — через банк или через почту. Конкретную дату выплаты пенсии нужно узнавать по месту жительства на почте или в своем банке.

Например, в случае с получающими пенсию через почту, досрочно выплата будет произведена тем, кто получает пенсию 1 или 2 числа. С 3 января 2019 года почта работает в штатном режиме, за исключением выходного дня 7 января.

Что касается банков, там действует аналогичный принцип. Однако многие банки не работают все новогодние праздники (вплоть до 8 января), поэтому получающие пенсию через них в эти дни, получат ее в декабре.

Важно, что с 2019 года пенсии по старости будут проиндексированы на 7,5%. Это означает, что в случае выплаты двух пенсий в декабре вторая пенсия будет выплачена в повышенном размере.