Россияне почувствуют рост ставок ипотеки с декабря

Повышение ипотечных ставок банками в октябре–ноябре 2018 года с учётом срока действия одобренных заявок и времени на оформления кредита отразится в выдаче не ранее декабря, оценивают аналитики госкомпании «ДОМ.РФ».

«Основное повышение ставок отразится в статистике за январь—февраль 2019 года», — рассуждают эксперты.

Дальнейшее изменение ставок ипотеки будет зависеть от волатильности на финансовых рынках, предупреждают в «ДОМ.РФ».

Ранее там сообщали о рекордном объёме выдачи ипотеки в октябре — 300 млрд рублей. Однако это второй худший месяц для ипотеки за год по темпам выдачи (плюс 40% к аналогичному периоду 2017-го, писал News.ru).