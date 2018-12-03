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Россияне почувствуют рост ставок ипотеки с декабря 

News.ru 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Повышение ипотечных ставок банками в октябре–ноябре 2018 года с учётом срока действия одобренных заявок и времени на оформления кредита отразится в выдаче не ранее декабря, оценивают аналитики госкомпании «ДОМ.РФ».
«Основное повышение ставок отразится в статистике за январь—февраль 2019 года», — рассуждают эксперты.
Дальнейшее изменение ставок ипотеки будет зависеть от волатильности на финансовых рынках, предупреждают в «ДОМ.РФ».
Ранее там сообщали о рекордном объёме выдачи ипотеки в октябре — 300 млрд рублей. Однако это второй худший месяц для ипотеки за год по темпам выдачи (плюс 40% к аналогичному периоду 2017-го, писал News.ru).
Второй рекорд октября — исторически минимальная месячная ставка по ипотеке — 9,41%. Однако средние ставки, следует из материалов Центробанка, продолжают расти.
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