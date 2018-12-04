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Законопроект о ежегодном повышении МРОТ прошел в Госдуме второе чтение 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о ежегодном повышении МРОТ, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по России на 117 рублей.
Ранее кабинет министров РФ предложил увеличить размер МРОТ, предусматривая, что с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года. Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.
"Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 г (11 тысяч 163 рубля в месяц)", — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.
Госдума приняла законопроект в первом чтении 23 октября.
Поправку к законопроекту, которую ко второму чтению внесли депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев, предлагающую повысить МРОТ в России до 20 тысяч рублей, Госдума отклонила.
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Личный счет , Недвижимость , Экономика
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