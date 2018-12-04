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Процедуру банкротства физлиц могут упростить 

Парламентская газета 3 часа назад
Отсутствие у гражданина имущества, которое может быть продано во исполнение требований кредиторов, не должно препятствовать введению процедуры банкротства физлиц. Соответствующий законопроект разработан группой депутатов Госдумы.
Документ направлен на устранение правовых пробелов и противоречий, выявленных в практике применения законодательства о банкротстве. Термин «реализация имущества гражданина» предлагается дополнить указанием на то, что одной из целей процедуры банкротства является освобождение граждан от долгов. Устанавливается правило, согласно которому объявить гражданина банкротом могут даже если у него нет имущества, которое могло бы быть направлено на удовлетворение требований кредиторов. «Помимо соразмерного удовлетворения требования кредиторов, у процедуры банкротства есть социально-реабилитационная цель, которая достигается списанием непосильных долговых обязательств граждан», — отмечают авторы инициативы.
Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 4 декабря, также предлагает устранить дифференциацию между представителем работников должника и иными лицами, имеющими право созывать собрание кредиторов. Предлагаются и другие уточнения по процедуре банкротства, которые позволят обеспечить публичность деятельности по взысканию просроченной задолженности и повысят информированность должников о передаче долга другим кредиторам, помимо первоначального. Процесс передачи долга третьему лицу используется большей частью кредитных организаций. В этом случае долг передаётся организации, которая в дальнейшем занимается его взысканием.
Авторы инициативы подчёркивают, что для банкротов остаются актуальными определённые ограничения. В течение пяти лет эти граждане не смогут брать кредиты без указания факта своего банкротства. Они не могут повторно заявить о своём банкротстве. Если же о повторном банкротстве заявил конкурный кредитор или уполномоченный орган, то в отношении дважды банкрота не будет применяться правило освобождения от долговых обязательств. В течение трёх лет после завершения в отношении гражданина процедуры банкротства он не сможет занимать должности в органах управления организаций юрлиц, и в течение десяти лет не вправе участвовать в управлении кредитной организацией.
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