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Выплаты по больничным и детские пособия вырастут в 2019 году 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Со следующего года взносы во внебюджетные фонды — пенсионный и социального страхования — будут брать с больших годовых зарплат, чем в этом году. Постановление правительства об этом будет опубликовано в завтрашнем номере "Российской газеты".
По мере роста предельной величины базы для исчисления страховых взносов, растут и права работников на пособия и пенсионные накопления.
Так, социальные взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством будут браться с максимальной зарплаты 865 тысяч рублей в год (в 2018 году — 815 тысяч). Но новая сумма будет использоваться при расчете пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком только в 2020 году.
Как пояснили "РГ" в Минтруде России, эти пособия исчисляются исходя из среднего заработка мамы (если она работала до рождения малыша) за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. Таким образом, для расчета пособий в 2019 году будут использоваться данные по 2017 и 2018 годам.
Тем не менее, пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, а также больничные в 2019 году вырастут. Максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 26 152,3 (в этом году — 24 503 рубля). Пособие по беременности и родам — 65 416,6 рубля, и таким же будет размер максимального пособия по временной нетрудоспособности (сейчас — 61 375 рублей).
Все подробности о повышении пособий, а также — об увеличении числа пенсионных баллов, которые россиянин может накопить за 2019 год, читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".
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Минтруд , "Российская газета" , Личный счет
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