Москвичи разочаровались в ипотеке

Доля сделок с привлечением ипотечного кредита на рынке новостроек Москвы за год сократилась на 15 процентов. Об этом говорится в материалах аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» (есть в редакции «Ленты.ру» ).

К началу декабря 2018-го с привлечением ипотеки заключалось 60 процентов сделок на первичном рынке столицы. Это на 15 процентов меньше, чем годом ранее. Причиной такой динамики эксперты рынка называют рост ставок по кредитам на жилье, который начался осенью.

«Удельный вес ипотечных сделок в совокупном объеме спроса пока не имеет потенциала к росту, поскольку ЦБ не планирует снижать ключевую ставку, и коммерческие банки, соответственно, не будут уменьшать проценты по ипотечным кредитам», — отметил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Наиболее активными заемщиками, по статистике компании, остаются люди в возрасте 25-31 года. Их доля в объеме ипотечных сделок с новостройками занимает 39 процентов. На втором месте — ипотечники 32-38 лет, доля таких покупателей составляет 32 процента. Еще 18 процентов ипотечных сделок заключается покупателями 39-45 лет, семь процентов — покупателями 46-52 лет. Доля покупателей более старших возрастов не превышает четырех процентов.

Ранее эксперты ипотечного регулятора «Дом.рф» отметили, что октябрь 2018 года стал рекордным месяцем по объему выдачи кредитов на жилье за всю историю российского рынка. За месяц было выдано 141,3 тысячи кредитов на 299,8 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд отмечался в декабре 2017-го, когда россиянам выдали ипотеки на 290 миллиардов рублей.