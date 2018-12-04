Российским семьям пришлось экономить

Недельные расходы с 26 ноября по 2 декабря в среднестатистической российской семье сократились на 13 процентов, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Расходы за последнюю неделю ноября составили 4172 рублей, неделей ранее семьи в среднем потратили 4798 рублей. Размер среднего чека так же сократился и достиг размера в 553 рубля.

Ранее недельные расходы россиян росли три недели подряд. Аналитики это объясняют началом предпраздничной закупки, которую многие начинают задолго до Нового года. То, что рост расходов сократился, связывают с вынужденной экономией накануне выплат заработной платы.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян (91 процент опрошенных) призналось, что им приходилось экономить на еде. При этом более четверти граждан тратят на еду более половины своего дохода, а пятая часть — от 40 до 50 процентов зарплаты.