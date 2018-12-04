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На улицах запретили показывать курс валюты 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому информацию о курсах иностранных валют можно размещать только внутри банков, а не на улице.
На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский напомнил, что операции по обмену валюты могут проводиться только через банки. По его словам, сейчас очень много обменников, которые принадлежат не банкам, а неизвестным физическим лицам. Зачастую там обменивают деньги по курсам, отличающимся от банковских, и обманывают людей.
Как сообщает ТАСС, в связи с этим ЦБ хочет запретить обменникам рекламировать свои незаконные услуги, чтобы не могли привлекать клиентов с улицы.
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Госдума , Центральный банк России , Личный счет
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