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Долги россиян перед банками побили исторический рекорд 

Рамблер + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Доля долгов по кредитам в располагаемых доходах россиян достигла исторического максимума. Об этом в своем докладе об экономике России упомянул Всемирный банк.
Накануне ВС опубликовал доклад под названием «Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое?».
В нем, ссылаясь на данные Росстата, Центрального банка России и собственные «оценки», специалисты Всемирного банка заявили, что доля накопленной задолженности по банковским кредитам в располагаемых доходах граждан достигла исторического максимума.
Объем общего запаса займов в доходах россиян за 12 месяцев в ВС оценивают примерно в 25%.
При этом эксперты Всемирного банка отмечают, что долги россиян по валютным кредитам «почти исчезли». Их доля составляет лишь 0,7%, а все остальные — рублевые.
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