Долги россиян перед банками побили исторический рекорд

Доля долгов по кредитам в располагаемых доходах россиян достигла исторического максимума. Об этом в своем докладе об экономике России упомянул Всемирный банк

Накануне ВС опубликовал доклад под названием «Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое?».

В нем, ссылаясь на данные Росстата Центрального банка России и собственные «оценки», специалисты Всемирного банка заявили, что доля накопленной задолженности по банковским кредитам в располагаемых доходах граждан достигла исторического максимума.

Объем общего запаса займов в доходах россиян за 12 месяцев в ВС оценивают примерно в 25%.

При этом эксперты Всемирного банка отмечают, что долги россиян по валютным кредитам «почти исчезли». Их доля составляет лишь 0,7%, а все остальные — рублевые.