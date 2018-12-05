Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона

Сбербанк ограничил перевод средств по номеру телефона на кредитные карты

Сбербанк отключил услугу перевода денег по номеру телефона на кредитные карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно — по номеру телефона, либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты», — сообщили в пресс-службе.

В Сбербанке объяснили, что причиной нововведения стали жалобы со стороны клиентов банка, которым ошибочно перечисляли деньги, поскольку вывод средств с кредитной карты является платной услугой.

Отключение кредитных карт от услуги перевода по номеру телефона началось поэтапно с 3 декабря.