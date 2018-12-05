Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона

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Сбербанк ограничил перевод средств по номеру телефона на кредитные карты 

Рамблер + ещё 27 11 часов назад
Сбербанк отключил услугу перевода денег по номеру телефона на кредитные карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
«Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно — по номеру телефона, либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты», — сообщили в пресс-службе.
В Сбербанке объяснили, что причиной нововведения стали жалобы со стороны клиентов банка, которым ошибочно перечисляли деньги, поскольку вывод средств с кредитной карты является платной услугой.
Отключение кредитных карт от услуги перевода по номеру телефона началось поэтапно с 3 декабря.
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