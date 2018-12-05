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Россияне назвали себя «гражданами СССР» и отказались платить по счетам 

Рамблер + ещё 11 5 часов назад
Фото: Москва24
Жители Дальнего Востока начали отказываться от оплаты счетов за электроэнергию, называя себя «гражданами СССР». Об этом сообщает РИА Новости.
В компании «Амурэнергосбыт» рассказали о жителях Амурской области, которые четыре раза писали заявления об отказе от оплаты счетов. Они объясняли это тем, что являются членами организации «Профсоюз „Союза СССР“, у которой есть некий „публичный договор“, позволяющий им не платить за услуги.
По словам пресс-секретаря „Амурэнергосбыта“, они также требовали вести с ними расчеты в советских рублях. В компании подчеркнули, что с такими заявителями работают как с обычными должниками.
В ПАО „Дальневосточная энергетическая компания“ и »Камчатскэнерго» подтвердили информацию о «гражданах СССР», которые отказываются платить по счетам.
Ранее портал «Камчатка-Информ» сообщил о «Суверенных Живых Гражданах Союза Советских Социалистических республик», которые отказались от оплаты счетов. По данным портала, они считают, что предприятия не имеют права «подбрасывать в почтовые ящики» квитанции с персональными данными и не могут выставлять гражданам, рожденным в СССР, счета за услуги. «Камчатка-Информ» отмечала, что «Профсоюз „Союза ССР“ начал распространять свои листовки на Камчатке несколько месяцев назад.
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