Россияне назвали себя «гражданами СССР» и отказались платить по счетам

Жители Дальнего Востока начали отказываться от оплаты счетов за электроэнергию, называя себя «гражданами СССР». Об этом сообщает РИА Новости.

В компании «Амурэнергосбыт» рассказали о жителях Амурской области, которые четыре раза писали заявления об отказе от оплаты счетов. Они объясняли это тем, что являются членами организации «Профсоюз „Союза СССР“, у которой есть некий „публичный договор“, позволяющий им не платить за услуги.

По словам пресс-секретаря „Амурэнергосбыта“, они также требовали вести с ними расчеты в советских рублях. В компании подчеркнули, что с такими заявителями работают как с обычными должниками.

Ранее портал «Камчатка-Информ» сообщил о «Суверенных Живых Гражданах Союза Советских Социалистических республик», которые отказались от оплаты счетов. По данным портала, они считают, что предприятия не имеют права «подбрасывать в почтовые ящики» квитанции с персональными данными и не могут выставлять гражданам, рожденным в СССР, счета за услуги. «Камчатка-Информ» отмечала, что «Профсоюз „Союза ССР“ начал распространять свои листовки на Камчатке несколько месяцев назад.