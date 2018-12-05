ЦБ прокомментировал сообщения об усложнении покупки валюты для россиян

Накануне «Лайф» опубликовал колонку автора паблика «Адские бабки» Александры Баязитовой. В ней журналистка заявила, что Центробанк якобы письменно уведомил свои подразделения о разработке нового порядка продажи валюты.

По словам Баязитовой, он подразумевает запрет менять деньги в обменниках тем россиянам, у которых есть банковская карта.

«Полная выдумка», — заявил BFM собеседник в регуляторе.