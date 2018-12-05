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ЦБ прокомментировал сообщения об усложнении покупки валюты для россиян 

Рамблер 56 минут назад
Фото: ТАСС
Центральный банк России не намерен ограничивать покупку валюты через обменные пункты, заявил Business FM источник в ЦБ.
Накануне «Лайф» опубликовал колонку автора паблика «Адские бабки» Александры Баязитовой. В ней журналистка заявила, что Центробанк якобы письменно уведомил свои подразделения о разработке нового порядка продажи валюты.
Россиянам усложнят покупку-продажу валюты
По словам Баязитовой, он подразумевает запрет менять деньги в обменниках тем россиянам, у которых есть банковская карта.
«Полная выдумка», — заявил BFM собеседник в регуляторе.
По его мнению, журналистка могла неправильно интерпретировать публикацию «Ведомостей» о том, что ЦБ обнаружил ряд банков, которые продают валюту владельцам нелегальных обменных пунктов, коррупционерам и другим преступникам, и уведомил об этом банки.
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