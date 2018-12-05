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Жители Камчатки стали советскими гражданами ради бесплатной электроэнергии 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Ресурсоснабжающие предприятия и управляющие компании Камчатки начали получать десятки обращений от жителей региона, утверждающих, что они «Суверенные Живые Граждане Союза Советских Социалистических республик», и отказывающихся признавать долги и платить счета. Об этом сообщает ИА «Камчатка-Информ».
По информации агентства, «граждане СССР» активно распространяют агитационные листовки, в которых сказано, что жизнеобеспечивающие ресурсы должны быть бесплатными, а их отключение — уголовное преступление. О нарушениях предлагается сообщать на номер 112.
«В "Энергосбыт" приходят заявления от ряда потребителей, которые утверждают, что они руководствуются законами СССР, власть принадлежит народу, а народ против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами за потребление энергии», — заявила РИА Новости сотрудник компании ПАО «Камчатскэнерго» Елена Симаева.
Она добавила, что подобные письма пишут участники двух организаций; название одной из них — «Профсоюз рожденных в СССР». Должники часто присылают в подтверждение копии свидетельств о рождении, удостоверения и другие документы.
По ее словам, компания отвечает на такие обращения в обычном порядке. «Им дается аргументированный ответ о том, что мы действуем в соответствии с законом о ЖКХ, перечисляются нормативные акты, в соответствии с которыми компания работает, и рекомендуется оплатить услуги», — объяснила Симаева.
Компания готовит заявление с призывом не доверять подобным организациям и вовремя оплачивать счета, поскольку долги приводят к штрафам и отключениям электроэнергии. Обращения от «граждан СССР» также приходят в «Водоканал», управляющие компании и Фонд капитального ремонта, уточнила представитель ПАО «Камчатскэнерго».
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