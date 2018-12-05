Сбербанк повысил предельный возраст заемщиков

Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста заемщика для получения потребительского кредита на пять лет — до 70 лет при условии окончания кредита до наступления этого возраста, сообщили в пресс-службе банка.

«Сбербанк объявляет об увеличении верхней границы возраста по потребительским кредитам до 70 лет. Теперь потребительские кредиты без обеспечения будут доступны клиентам старше 65 лет при условии окончания кредита до наступления 70 лет. Ранее возраст на момент окончания кредита не должен был превышать 65 лет», — говорится в сообщении.

Зампредседателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова , которую цитируют в пресс-службе, отметила, что все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять свои возможности, в том числе при помощи потребительских кредитов.

«Клиенты Сбербанка пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами: каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой «Мобильный банк» пользуются 63% пенсионеров», — добавила она.

Сбербанк в октябре представил результаты своего исследования, согласно которым средний доход работающих пенсионеров в России составляет 46 тысяч рублей.