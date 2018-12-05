Почти половине россиян хватает денег только на еду

Практически половине населения России (43%) в прошлом году, как и пять лет назад, хватало денег лишь на еду и одежду, а купить мелкую бытовую технику им было сложно. Таковы результаты опроса населения, который провели в исследовательской компании «Ромир».

Десять лет назад на нехватку денег на самое нужное жаловались 40%. Только треть отвечают, что в прошлом году могли позволить себе купить мелкую бытовую технику. Такой же показатель был и пять лет назад. А в 2008-м доля таковых оказалась на один процентный пункту меньше (32%).

Лишь 2% респондентов признаются, что им в прошлом году и пять лет назад хватало денег на всё. Десять лет назад так оценивали своё материальное положение 3%, отмечают в «Ромир».

Сейчас по-прежнему наибольшая часть опрошенных (41%) считает, что их финансов будет хватать только на самое необходимое — еду и одежду, говорится в исследовании. О том, что у них не будет никаких проблем с деньгами в ближайшие пять лет заявляют 3% респондентов, а на десятилетие вперёд с таким же оптимизмом смотрят 6% населения.

Россияне оказались достаточно устойчивы к экономическим потрясениям последних лет, заключают в «Ромир».

Ранее News.ru писал, что индекс потребительского доверия россиян снижается. После улучшения потребительских настроений, отмеченного во втором квартале 2018 года, по итогам третьего квартала индекс снизился с 70 до 67 пунктов. Настроение потребителей ухудшилось из-за ослабления рубля, ускорения инфляции и грядущего повышения НДС.