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Экономист назвал причины разницы пенсий в регионах России 

Национальная Служба Новостей + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сергей Хестанов в эфире НСН рассказал, что регионы с самыми высокими пенсиями занимали первые места еще в советские времена.
Самые высокие пенсии получают жители Чукотского автономного округа. Эти выплаты в регионе в среднем составляют 25173 рубля. На втором месте рейтинга оказался Ненецкий автономный округ, где пенсии находятся на уровне 22050 рублей. Тройку лидером замыкает Камчатский край, где выплаты пожилым людям в среднем составляют 21342 рубля. При этом самые низкие пенсии наблюдаются в Кабардино-Балкарии (11413 рублей), Дагестане (11653 рубля) и Калмыкии (12137). Известно, что средняя пенсия по стране составила 14144 рубля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.
Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН не увидел ничего удивительного в таких показателях.
«Абсолютно предсказуемо. Регионы-лидеры относятся к тем регионам, где традиционно бюджетники имеют достаточно большие северные надбавки. Похожее положение дел было и в эпоху СССР. Сейчас выросла доля бюджетников в экономике, а пенсия зависит от белых зарплат, это приводит к тому, что те регионы, где зарплаты бюджетников высокие и высокая доля зарплат не в конвертах, и становятся чемпионами. Аутсайдерами становятся регионы, где достаточно высока доля безработицы и каких-либо доплат работникам бюджетной сферы не предусмотрено. Поэтому не удивительно, что Крайний Север попал в лидеры, а экономики Северного Кавказа и юга России, если речь идёт о Калмыкии, — в аутсайдеры», — пояснил экономист.
А мы уйдём на север! СМИ выяснили, где самые высокие зарплаты в РФ По словам Сергея Хестанова, такая тенденция будет наблюдаться ещё долго, однако различия в выплатах эксперт называет объективными.
«Это тоже вопрос бесконечных дискуссий, причём есть аргументы и за, и против. С одной стороны, многие виды продовольствия на Чукотке стоят заметно дороже. Это связано с доставкой. С другой стороны, возникают вопросы относительно справедливости. Мне кажется, что вмешиваться в существующую систему смысла нет, потому что она сложилась в результате довольно сложных компромиссов. Те немногие регионы, где показатель намного выше среднероссийского, как правило, это регионы с достаточно суровыми климатическими условиями. Эти различия довольно объективны», — заключил в эфире НСН Хестанов.
Ранее СМИ опубликовали рейтинг самых высоких и самых низких зарплат в России. Выяснилось, что 27% работников Ямало-Ненецкого автономного округа получают зарплату, превышающую 100 тысяч рублей. Также самые большие зарплаты наблюдаются на Чукотке и в Ненецком автономном округе.
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