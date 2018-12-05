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Коммунальные услуги для москвичей подорожают с 1 января 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительство Москвы утвердило двукратное повышение тарифов ЖКХ для жителей столицы, сообщили Интерфаксу в пресс-службе департамента экономической политики и развития. Первое вступит в силу с нового года, второе планируется на 1 июля 2019.
"С 1 января увеличение составит 1,7%, а с 1 июля коммунальный платеж вырастет не более чем на 4,8%", — говорится в сообщении.
В первую очередь взрастёт цена на услуги по содержанию жилья. В среднем на 1 рубль 90 копеек. Также увеличатся взносы на капитальный ремонт — на 1 рубль 19 копеек.
Подрастёт в цене и льготный найм жилого помещения — на 35 копеек, фактический подорожает — на 2 рубля 11 копеек, коммерческий — на 1 рубль 38 копеек.
При этом в ведомстве отметили, что в 2019 году правительство продолжит финансировать программу поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ. На эти цели в бюджете Москвы предусмотрено более 46 миллиардов рублей.
Ранее РИА Новости сообщали, что правительство России пошло на двухэтапное повышение тарифов ЖКХ из-за повышения ставки НДС с 18 до 20%. По словам премьер министра Дмитрия Медведева, изменения направлены на то, чтобы индексация платы не превышала обычный уровень.
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