У россиян нашли свободные деньги

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Подведены итоги потребительского доверия среди россиян 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Исследовательская компания Nielsen подвела итоги потребительского доверия среди россиян по итогам третьего квартала 2018 года. Результаты исследования приводит «Лента.ру».
Индекс потребительского доверия в России приблизился к исторически низким отметкам — более низкие значения были лишь в 2016 году.
В третьем квартале 2018 года индекс потребительского доверия среди россиян опустился на три пункта и составил 67. Два из трех показателей, оценка потребителями перспектив рынка труда и финансовое благополучие, в третьем квартале оказались ниже предыдущих значений.
Доля россиян, позитивно оценивающих перспективу на рынке труда в ближайшие полгода, составила 19% — на 3% меньше, чем во втором квартале года. 19% респондентов сочли, что сейчас не лучшее время тратить деньги (минус 1%). Число россиян, оценивших финансовые перспективы в ближайшие полгода как «хорошие» или «отличные», осталось на уровне 31%.
Эксперты Nielsen связывают отрицательную динамику индекса с изменением налогового законодательства и связанными с ним инфляционными ожиданиями, снижением реальных доходов, а также волатильностью рубля в августе и сентябре.
Nielsen оценила долю российских потребителей, у которых есть свободные деньги (средства, оставшиеся после совершения расходов на базовые нужды), в 81%.
Показатель вырос на 3% по сравнению с предыдущим периодом. Россияне сократили расходы на развлечения, отпуск и сбережения, и стали больше тратиться на покупку новой одежды, выплату долгов и обустройство дома.
66% респондентов заявили, что экономят средства. С этой целью 56% из них сократили расходы вне дома, 37% начали экономить в отпуске, 31% перешел на более доступные бренды, еще 30% пытаются сэкономить на электричестве и газе.
Главные опасения россиян сосредоточены на росте тарифов за электричество и газ, состоянии экономики в целом и росте цен на продукты питания.
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