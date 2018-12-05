У россиян нашли свободные деньги

Подведены итоги потребительского доверия среди россиян

Исследовательская компания Nielsen подвела итоги потребительского доверия среди россиян по итогам третьего квартала 2018 года. Результаты исследования приводит «Лента.ру»

Индекс потребительского доверия в России приблизился к исторически низким отметкам — более низкие значения были лишь в 2016 году.

В третьем квартале 2018 года индекс потребительского доверия среди россиян опустился на три пункта и составил 67. Два из трех показателей, оценка потребителями перспектив рынка труда и финансовое благополучие, в третьем квартале оказались ниже предыдущих значений.

Доля россиян, позитивно оценивающих перспективу на рынке труда в ближайшие полгода, составила 19% — на 3% меньше, чем во втором квартале года. 19% респондентов сочли, что сейчас не лучшее время тратить деньги (минус 1%). Число россиян, оценивших финансовые перспективы в ближайшие полгода как «хорошие» или «отличные», осталось на уровне 31%.

Эксперты Nielsen связывают отрицательную динамику индекса с изменением налогового законодательства и связанными с ним инфляционными ожиданиями, снижением реальных доходов, а также волатильностью рубля в августе и сентябре.

Nielsen оценила долю российских потребителей, у которых есть свободные деньги (средства, оставшиеся после совершения расходов на базовые нужды), в 81%.

Показатель вырос на 3% по сравнению с предыдущим периодом. Россияне сократили расходы на развлечения, отпуск и сбережения, и стали больше тратиться на покупку новой одежды, выплату долгов и обустройство дома.

66% респондентов заявили, что экономят средства. С этой целью 56% из них сократили расходы вне дома, 37% начали экономить в отпуске, 31% перешел на более доступные бренды, еще 30% пытаются сэкономить на электричестве и газе.

Главные опасения россиян сосредоточены на росте тарифов за электричество и газ, состоянии экономики в целом и росте цен на продукты питания.