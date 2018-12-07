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В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций 

Российская Газета + ещё 14 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ЦБ РФ дал рекомендации небольшим банкам, которые работают с платежными системами через посредников, заключить дополнительный договор с запасным банком, на случай введения санкций.
Об этом пишет газета «Ведомости».
Договор не будет действовать все время. Он вступает в силу с момента, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор из-за введения в отношении него санкций и отключения от платежных систем Visa и MasterCard.
Можно договориться с банком о тестовом обмене информацией, чтобы отработать взаимодействие на практике.
В число крупнейших банков-спонсоров, которые интегрируют небольшие кредитные организации с платежными системами, входят ВТБ (MOEX: VTBR), Росбанк (MOEX: ROSB), Промсвязьбанк, (MOEX: PSKB), «Уралсиб» (MOEX: USBN), РНКО «Платежный центр».
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