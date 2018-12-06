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Исследование показало средний чек новогодних трат россиян 

News.ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Отмечание новогодних праздников обойдётся среднему россиянину в 16,9 тысячи рублей, год назад ожидаемая сумма трат достигала 17,6 тысячи рублей, хотя в реальности средние расходы были на уровне 16 тысяч. Такие данные приводит сеть компаний Deloitte в исследовании «Новый год и Рождество — 2019».
За год стало намного больше россиян, которые считают, что экономика страны находится в рецессии. Если год назад их было 51%, то теперь 61%. С 22 до 30% выросла доля россиян, ожидающих снижения своей покупательной способности в новом году, пишут «Ведомости».
Новогодний бюджет уже шестой год подряд остаётся в пределах 16 000−17 000руб. Это связано с тем, что россияне стали гораздо рациональнее и в отсутствие быстрого экономического роста бережливо подходят к новогодним покупкам, считает партнёр Deloitte Владимир Бирюков.
Почти половина — 47% — новогодних расходов среднестатистического россиянина придётся на еду и напитки, ещё 42% почти столько же — на подарки, остальные 11% — на развлечения.
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