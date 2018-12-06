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Исследование: 58% работодателей не намерены премировать сотрудников к Новому году 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
По данным исследования, проведённого представителями сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, большая часть российских работодателей не намерена выдавать премии своим сотрудникам к Новому году.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные отчёта.
«58% работодателей не будут премировать сотрудников по итогам 2018 года. 24% респондентов ответили, что намерены премировать некоторые категории сотрудников, и только 18% компаний будут премировать всех сотрудников», — говорится в тексте.
Отмечается, что наиболее «щедрыми» оказались работодатели из сферы IT, наиболее «скупыми» — из сферы строительства.
Ранее стало известно, жители каких российских регионов получают самые высокие зарплаты.
Также в октябре «Российская газета» передавала, что около трети россиян намерены работать после достижения пенсионного возраста.
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