Исследование: 58% работодателей не намерены премировать сотрудников к Новому году

По данным исследования, проведённого представителями сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, большая часть российских работодателей не намерена выдавать премии своим сотрудникам к Новому году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные отчёта.

«58% работодателей не будут премировать сотрудников по итогам 2018 года. 24% респондентов ответили, что намерены премировать некоторые категории сотрудников, и только 18% компаний будут премировать всех сотрудников», — говорится в тексте.

Отмечается, что наиболее «щедрыми» оказались работодатели из сферы IT, наиболее «скупыми» — из сферы строительства.

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