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Большинство работодателей в РФ откажутся от новогодних премий 

Рамблер + ещё 7 5 часов назад
Все сотрудники лишь 18% российских компаний получат новогоднюю премию. Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».
Специалисты сайта по поиску работы спросили 300 работодателей о наличии у них намерения премировать сотрудников к Новому году.
Так, лишь 18% компаний планируют дать премию всем сотрудникам без исключения. 24% опрошенных начальников премируют лишь некоторых подчиненных, а 58% не намерены выплачивать премии никому.
Также опрос показал, что самые «щедрые» премии в декабре получат работники сфер образования и информационных технологий, а самые «скупые» — недвижимости и строительства. При этом агентство не упомянуло средний размер этих выплат.
В середине ноября «Известия» сообщали, что в течение нескольких ближайших месяцев зарплаты россиян вырастут, но «незаметно». Издание ссылалось на подсчеты компании Ernst & Young, согласно которым 80% работодателей планируют поднять зарплаты сотрудникам примерно на 6%, а также на заявление президента ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая в сентябре спрогнозировала достижение инфляцией пика, 5,5-6%, как раз в первой половине 2019 года.
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