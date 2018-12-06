Большинство работодателей в РФ откажутся от новогодних премий

Все сотрудники лишь 18% российских компаний получат новогоднюю премию. Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Специалисты сайта по поиску работы спросили 300 работодателей о наличии у них намерения премировать сотрудников к Новому году.

Так, лишь 18% компаний планируют дать премию всем сотрудникам без исключения. 24% опрошенных начальников премируют лишь некоторых подчиненных, а 58% не намерены выплачивать премии никому.

Также опрос показал, что самые «щедрые» премии в декабре получат работники сфер образования и информационных технологий, а самые «скупые» — недвижимости и строительства. При этом агентство не упомянуло средний размер этих выплат.