Медведев: реальные доходы в России растут быстрее, чем в других странах

Реальные доходы населения в России растут быстрее, чем в других странах. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Если сравнить со многими странами, реальные доходы у нас растут быстрее, чем в других странах», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%, а рост реальных зарплат ожидается на уровне 7,6%.

«Понятно, что хочется больше. И иногда эти 7% — это небольшая сумма. Я все прекрасно понимаю, мы все, что называется, по земле ходим. Мы понимаем, что одно дело — 7% на большие деньги, а другое дело — 7% на относительно скромную зарплату. Но рост есть, и это очень важно для экономики в целом и для конкретного человека в частности. Это означает, что мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, самое опасное для страны, самое социально-раскачивающее обстоятельство, самое нестабильное обстоятельство», — добавил Медведев.

При этом премьер-министр подчеркнул, что нужно делать все, чтобы этот рост был выше.