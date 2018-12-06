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Медведев: реальные доходы в России растут быстрее, чем в других странах 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Реальные доходы населения в России растут быстрее, чем в других странах. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
«Если сравнить со многими странами, реальные доходы у нас растут быстрее, чем в других странах», — сказал премьер-министр.
Он отметил, что реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%, а рост реальных зарплат ожидается на уровне 7,6%.
«Понятно, что хочется больше. И иногда эти 7% — это небольшая сумма. Я все прекрасно понимаю, мы все, что называется, по земле ходим. Мы понимаем, что одно дело — 7% на большие деньги, а другое дело — 7% на относительно скромную зарплату. Но рост есть, и это очень важно для экономики в целом и для конкретного человека в частности. Это означает, что мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, самое опасное для страны, самое социально-раскачивающее обстоятельство, самое нестабильное обстоятельство», — добавил Медведев.
При этом премьер-министр подчеркнул, что нужно делать все, чтобы этот рост был выше.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин говорил, что заработные платы россиян за январь-август 2018 года по отношению к январю-августу 2017 года выросли беспрецедентными темпами — на 11%.
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