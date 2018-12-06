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Как фейковые сотрудники ПФР крадут у россиян 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аферисты "разводят" россиян, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда. Мошенники специализируются на жертвах от 40 лет. Убеждают их в том, что каждому россиянину в этом возрасте положена дополнительная выплата в размере 5 тысяч рублей. Аферисты выманивают у доверчивых граждан данные банковских карт и код подтверждения операции, затем похищают средства со счёта, сообщает News.ru.
Злоумышленники орудуют в соцсетях. При этом чтобы добиться необходимой информации, могут общаться от имени друзей жертвы, взломав их аккаунты, а также представляться сотрудниками ПФР и работниками банков. В последнее время в аферах всё чаще появляется название Почта-Банка, сотрудники которого попросили россиян «не доверять сомнительной информации и не вестись на уловки».
Ранее «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского» сообщали, что в предновогодние дни интернет-мошенники заметно усилят свою активность. В третьем квартале 2018 года зафиксировано уже 137 миллионов попыток завладеть данными банковских карт россиян. Эксперты уверяют, что в связи с праздничными распродажами эта цифра будет расти.
Мошенники создают клоны известных сайтов, например Налоговой службы или популярных интернет-магазинов. Затем рассылают спам с требованием перейти на страницу ресурса или скачать архив с документами, при открытии которого на компьютер пользователя скачивается вирус, который передаёт злоумышленникам персональные данные пользователя и сведения о его финансовых операциях.
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