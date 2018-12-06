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Россиян могут заставить платно регистрировать смартфоны 

Рамблер + ещё 12 13 часов назад
Фото: globallookpress.com
Россиян могут вынудить за деньги регистрировать свои мобильные устройства. Проект соответствующего закона был подготовлен сенаторами, поддержан профильными ведомствами и министерствами и вскоре будет внесен в Госдуму, рассказала ТАСС председатель комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмила Бокова.
По ее словам, законопроект подразумевает обязанность физических лиц регистрировать идентификаторы IMEI своих смартфонов и планшетов, а операторов связи — подключать к сети лишь разрешенные устройства.
Разрешенные IMEI будут храниться в базе данных, которая будет создана позже. Порядок регистрации в ней, а также стоимость регистрации для физлиц в будущем установит правительство, однако сенаторы предлагают, чтобы цена не была выше 100 рублей.
Неразрешенным IMEI станут те, которых нет в базе. Такими же будут признаны одинаковые идентификаторы, а также IMEI украденных либо потерянных устройств.
По словам Людмилы Боковой, целями инициативы являются пресечение противоправных действий, в том числе нелегального ввоза гаджетов в Россию, а также лучшие предупреждение и раскрытие полицией их краж.
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