Россиян могут заставить платно регистрировать смартфоны

Россиян могут вынудить за деньги регистрировать свои мобильные устройства. Проект соответствующего закона был подготовлен сенаторами, поддержан профильными ведомствами и министерствами и вскоре будет внесен в Госдуму , рассказала ТАСС председатель комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмила Бокова

По ее словам, законопроект подразумевает обязанность физических лиц регистрировать идентификаторы IMEI своих смартфонов и планшетов, а операторов связи — подключать к сети лишь разрешенные устройства.

Разрешенные IMEI будут храниться в базе данных, которая будет создана позже. Порядок регистрации в ней, а также стоимость регистрации для физлиц в будущем установит правительство, однако сенаторы предлагают, чтобы цена не была выше 100 рублей.

Неразрешенным IMEI станут те, которых нет в базе. Такими же будут признаны одинаковые идентификаторы, а также IMEI украденных либо потерянных устройств.

По словам Людмилы Боковой, целями инициативы являются пресечение противоправных действий, в том числе нелегального ввоза гаджетов в Россию, а также лучшие предупреждение и раскрытие полицией их краж.