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Данные россиян собирали для введения новых санкций 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России действуют хакерские группировки, которые ищут потенциальных претендентов среди россиян на включение в санкционные списки для европейцев и американцев. Об этом на мероприятии AntiFraud заявил глава компании Group-IB Илья Сачков, сообщает РБК.
Сачков уточнил, что киберпреступники собирают информацию о банковских счетах и платежах. Злоумышленники внедряются в критическую инфраструктуру различных секторов экономики и в банки. По словам Сачкова, компания может незаметно находиться под наблюдением кибервзломщиков длительное время.
Анонимный источник в сфере кибербезопасности уточнил, что ему известно двух-трех случая, когда определенные люди подпадали под действие санкций именно благодаря активности хакеров.
Ранее специалисты из компании ASERT обнаружили хакерскую атаку, во время которой преступники внедрялись в браузеры пользователей ради шпионажа. Эксперты подозревают, что за атакой стоит проправительственная хакерская группировка APT.
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