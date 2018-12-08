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Москвичей предупредили об обманах в магазинах 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В преддверии новогодних праздников недобросовестные продавцы могут обманывать покупателей, сообщил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Москве Армен Ханян. Он призвал горожан всегда сообщать о таких случаях антимонопольным органам.
По его словам, стоит как можно тщательней изучать рекламу, особенно яркую и многообещающую.
Ханян подчеркнул, что во время предпраздничных распродаж и «чёрной пятницы» предприниматели получают довольно солидный доход.
«Растут ажиотаж, спрос, поэтому продавцы порой идут на разные ухищрения, чтобы заманить к себе покупателя. С такой проблемой мы сталкиваемся, к сожалению, очень часто», — рассказал он.
Руководитель управления отметил, что чаще всего магазины предлагают скидку за определённую сумму покупки или объявляют о последнем дне действия выгодных цен, хотя после продолжают акцию. Также случается, что один продавец выдаёт себя за другого, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что в Казани возбудили два уголовных дела против центра «Идеалия», который обещал пациентам чудодейственное похудение и решение проблем со здоровьем. Клиенты диетологического центра погибли, в причинах смерти разбирается следствие. Кроме того, СК полагает, что в «Идеалии» обманом выкачивали деньги из наивных, желающих похудеть мужчин и женщин.
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