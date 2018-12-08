Москвичей предупредили об обманах в магазинах

В преддверии новогодних праздников недобросовестные продавцы могут обманывать покупателей, сообщил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Москве Армен Ханян. Он призвал горожан всегда сообщать о таких случаях антимонопольным органам.

По его словам, стоит как можно тщательней изучать рекламу, особенно яркую и многообещающую.

Ханян подчеркнул, что во время предпраздничных распродаж и «чёрной пятницы» предприниматели получают довольно солидный доход.

«Растут ажиотаж, спрос, поэтому продавцы порой идут на разные ухищрения, чтобы заманить к себе покупателя. С такой проблемой мы сталкиваемся, к сожалению, очень часто», — рассказал он.

Руководитель управления отметил, что чаще всего магазины предлагают скидку за определённую сумму покупки или объявляют о последнем дне действия выгодных цен, хотя после продолжают акцию. Также случается, что один продавец выдаёт себя за другого, передаёт АГН «Москва»

Ранее News.ru писал, что в Казани возбудили два уголовных дела против центра «Идеалия», который обещал пациентам чудодейственное похудение и решение проблем со здоровьем. Клиенты диетологического центра погибли, в причинах смерти разбирается следствие. Кроме того, СК полагает, что в «Идеалии» обманом выкачивали деньги из наивных, желающих похудеть мужчин и женщин.