В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру

В декабре цены на икру лососевых снизились вдвое из-за рекордного улова, рассказали в Росрыболовстве . Впрочем, чиновник говорил об оптовых ценах, и надеяться, что икра в рознице вдруг подешевеет перед Новым годом, не стоит, поясняют эксперты. Согласно статистике Росстата , в этом году цены на икру держатся примерно на одном уровне. При этом для многих россиян покупка икры к новогоднему столу — роскошь.

В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков . По его словам, это связано с рекордным уловом лососевых.

«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тыс. тонн», — отметил Шестаков на встрече с врио губернатора региона Олегом Кожемяко и представителями рыбопромышленного комплекса (цитата по РИА «Новости»).

При этом улов лососевых за 2018 год почти в два раза превысил улов прошлого года.

Как отмечает глава Росрыболовства, ведомство поддерживает стартовавший в Приморье проект «Доступная рыба», который предусматривает поставки рыбы от добывающих компаний напрямую в торговые сети. Он рассчитывает, что это снизит цены для местных жителей.

В 2017 году из-за снижения вылова лососевых на Сахалине и в Хабаровском крае красная рыба из этих регионов подорожала примерно на 30%.

При этом цены на икру в прошлом декабре в рознице выросли также из-за ажиотажного спроса на икру со стороны Японии, где собственный вылов лососевых снизился из-за потепления воды.

Несмотря на рекордный улов, розничные цены на икру перед Новым годом в этом году вряд ли упадут, говорят эксперты.

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в комментарии «Говорит Москва» объяснил, что федеральное ведомство имело в виду оптовые цены, тогда как в розничных магазинах красная икра стоит не меньше, чем в прошлом году: «Розничная цена не снизилась ни на копейку. К Новому году она еще больше возрастет».

Савельев подчеркнул, что Росрыболовство ничего не сделало для снижения цен.

«Росрыболовство как регулятор на этом рынке совершенно палец о палец не ударило для того, чтобы как-то снизить цены. Розничные, я подчеркиваю, розничные. Но этим очень талантливо воспользовались жулики, которые выбросили на рынок огромное количество фальсификата, и мы сейчас видим повсеместно эти заманчивые предложения «пять банок красной икры по тысяче рублей» или что-нибудь в этом роде», — отметил эксперт.

Согласно статистике Росстата, цены на икру лососевых в этом году оставались примерно на одном уровне в течение всего года.

Так, в январе этого года икра стоила в среднем по России 3 922 рубля за килограмм. По данным на октябрь этого года, цены снизились незначительно и составили 3 911 рублей за килограмм икры.

При этом для подавляющего большинства россиян покупка икры к Новогоднему столу — это роскошь.

Согласно данным опросов социологов, подавляющее число сограждан ощущают себя бедными. Это показывает исследование холдинга «Ромир», опубликованное на этой неделе. Холдинг провел опрос среди 1 тысячи 500 респондентов старше 18 лет. В опросе приняли участие жители всех округов страны.

За последние десять лет финансовое положение большинства как бедных, так и богатых россиян «практически не изменилось», поэтому они не рассчитывают на кардинальные изменения и в будущем.

«По-прежнему наибольшая часть опрошенных считает, что их финансов будет хватать только на самое необходимое — еду и одежду», — говорится в отчете.

Так, у 43% россиян денег хватает лишь на еду и одежду. Только треть может позволить себе основную бытовую технику, но покупка автомобиля для них — недоступная роскошь.

В целом наступающий 2019 год будет для россиян очень тяжелым. В частности, это произойдет из-за повышения НДС в следующем году с 18 до 20%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ранее отмечали, что в 2019 году реальные доходы населения могут уйти в минус, бизнес будет экономить на развитии, а цены вырастут даже на социально значимые товары.