Россияне поверили в дешевую икру и не нашли ее

Покупатели на рынке в Южно-Сахалинске устроили ажиотаж из-за новостей о подешевевшей в два раза красной икре, сообщает агентство Sakh.com.

Продавец одного из магазинов рассказал, что клиенты, узнавшие об обвале цен на икру, устроили скандал, когда увидели, что цены остались прежними. По его словам, люди больше доверяют телевидению и обвиняют торговцев в искусственном завышении цен.

Собеседник агентства пояснил, что поставщик не планировал и не планирует снижать стоимость, которая останется в старых пределах — от 2,5 до 3 тысяч рублей за килограмм.