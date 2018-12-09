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Россияне поверили в дешевую икру и не нашли ее 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Покупатели на рынке в Южно-Сахалинске устроили ажиотаж из-за новостей о подешевевшей в два раза красной икре, сообщает агентство Sakh.com.
Продавец одного из магазинов рассказал, что клиенты, узнавшие об обвале цен на икру, устроили скандал, когда увидели, что цены остались прежними. По его словам, люди больше доверяют телевидению и обвиняют торговцев в искусственном завышении цен.
В России резко подешевела красная икра
Собеседник агентства пояснил, что поставщик не планировал и не планирует снижать стоимость, которая останется в старых пределах — от 2,5 до 3 тысяч рублей за килограмм.
О двукратном снижении цен на красную икру 8 декабря заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, этого удалось добиться благодаря рекордному объему лососевых в 675 тысяч тонн, что почти в два раза превышает показатели прошлого года.
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