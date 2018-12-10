Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией

Самые большие пенсии оказались в Чукотском автономном округе, где на первое июля этого года выплаты в среднем составили 25 173 рубля. Также в пятерке лидеров оказались Ненецкий автономный округ (22 050 рублей), Магаданская область (21 508 рублей), Камчатский край (21 342 рубля) и Ямало-Ненецкий автономный округ (21 008 рублей).

Самая низкая пенсия выплачивалась в Кабардино-Балкарии (11 413 рублей), Дагестане (11 653 рублей), а также в Калмыкии (12 137 рублей).

По информации ПФР, на размер пенсии, в частности, влияют продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные на Севере, а также коэффициенты в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи.