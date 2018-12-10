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ПФР назвал регионы с самыми высокими пенсиями 

Рамблер + ещё 43 6 часов назад
Самую большую среднюю пенсию получают жители Чукотки, а самую низкую — Кабардино-Балкарии. Об этом со ссылкой на данные Пенсионного фонда России сообщает «Российская газета».
Согласно данным ПФР на 1 июля 2018 года, чукотские пенсионеры в среднем получают 25 тысяч 173 рубля в месяц.
Также среди лидеров по размеру средней пенсионной выплаты находятся Ненецкий автономный округ (22,05 тысячи), Магаданская область (чуть более 21,5 тысячи), Камчатский край (21 тысяча 342 рубля) и Ямало-Ненецкий автономный округ (21 тысяча 8 рублей).
Самые маленькие средние пенсии зафиксированы в Калмыкии (12 тысяч 137 рублей), Дагестане (11 тысяч 653 рубля) и Кабардино-Балкарии (11 тысяч 413 рублей).
Средний российский пенсионер вне зависимости от региона проживания получает 14 тысяч 144 рубля.
«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», — пообещал президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет» в конце ноября.
За несколько дней до этого, на заседании Государственного совета РФ, глава государства отмечал, что пенсии и зарплаты должны расти реально, а не благодаря «красивым и гладким формулировкам».
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