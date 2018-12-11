Подсчитаны затраты россиян на «умные» счетчики газа

Россиян обяжут установить «умные» счетчики газа

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил правительству представить предложения по внедрению в стране «умных счетчиков» на газ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве и отрасли.

Минэкономики и Такое поручение Козак дал Минэнерго Федеральной антимонопольной службе . Свои предложения они разработают к марту 2019 года. Собеседники газеты заявили, что пока вопрос находится «в зачаточной стадии».

По данным «Коммерсант», в 2017 году «Газпром межрегионгаз» поставил населению 52,4 миллиарда кубометров газа (20,9 процента от общего объема поставок). По информации «Газпрома», к началу года уровень газификации в России составлял 68,1 процента: газ есть в 25,6 миллиона домовладений и квартир. На подключение к интеллектуальным системам учета (ИСУ) такого количества абонентов придется потратить 128 миллиардов рублей.

По словам собеседников «Коммерсанта», один «умный счетчик» на газ будет стоить около пяти тысяч рублей за штуку. Кто будет заниматься установкой устройств, сами россияне или поставщики газа, пока неизвестно.

Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин заявил, что стоимость счетчика окажется существенной для многих потребителей. По его мнению, денег на установку устройств за бюджетный счет у государства нет.

Также Макрушин считает, что от точных замеров потребления газа россияне вряд ли выиграют много, то есть установка счетчиков может не окупиться. Он заявил, что в повсеместной установке таких устройств может быть смысл, если они смогут отслеживать утечки газа и повысят безопасность.