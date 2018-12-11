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«Райффайзенбанк» начал рассылать клиентам СМС за 700 рублей 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Райффайзенбанк» нашёл новый способ взимать штрафы с клиентов за просрочку по кредиту. Владельцам кредитных карт начали приходить СМС о «комиссии за мониторинг просроченной задолженности», которая составляет 700 рублей и удерживается однократно в первый день просрочки.
Под это определение «Райффайзенбанк» решил замаскировать штраф за просрочку минимального платежа, который был отменён ещё в 2014 году, когда в России вступил в силу закон «О потребительском кредите». Как пояснили в кредитной организации, при просрочке банк несёт издержки по мониторингу состояния кредитной истории заёмщика, которые и заложены в комиссию. Более того, подобную практику применяют и другие игроки рынка. Однако эксперты уверены, что банки таким образом нарушают закон, который запрещает взимать плату за услуги, оказываемые банком исключительно в собственных интересах, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее News.ru писал о том, что с июля по сентябрь текущего года российские банки выдали рекордные2,7 миллиона кредитных карт на общую сумму 125,6 млрд рублей.
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