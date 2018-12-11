Власти предложили контролировать операции россиян по иностранным картам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрит поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предложенные правительством РФ

Поправки уже одобрены в первом чтении, и чтобы пройти второе, документ должен получить поддержку профильного комитета, пишет « Российская газета ».

В поправках содержится предложение добавить к списку операций, подлежащих обязательному контролю, снятие наличных с карт банков, расположенных в некоторых иностранных государствах, список которых определит Росфинмониторинг

На передачу сведений о такой операции отводится три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце.

По мнению правительства, принятие поправок позволит проводить анализ финансовых потоков в целях выявления схем финансирования экстремизма и терроризма.

Если Госдума примет поправки в осеннюю или весеннюю сессии, нововведения вступят в силу уже в 2019 году.