Голикова призвала ПФР досрочно выплатить январские пенсии

Также она напомнила, что дополнительную прибавку к пенсии должны получить сельские жители — 25 процентов от суммы фиксированной выплаты. А это значит, что прибавку они должны получить уже с 1 января, а то и в конце декабря, если время получения январской пенсии выпадает на праздники. И тут тоже не должно быть никаких сбоев, сказала вице-премьер.