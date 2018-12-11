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Голикова призвала ПФР досрочно выплатить январские пенсии 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Россияне, получающие пенсию в первых числах месяца, должны будут получить январскую пенсию в декабре. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала работников Пенсионного фонда России (ПФР) организовать эту работу без сбоев. Об этом она сказала на заседании правления ПФР.
Также она напомнила, что дополнительную прибавку к пенсии должны получить сельские жители — 25 процентов от суммы фиксированной выплаты. А это значит, что прибавку они должны получить уже с 1 января, а то и в конце декабря, если время получения январской пенсии выпадает на праздники. И тут тоже не должно быть никаких сбоев, сказала вице-премьер.
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