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Часть январской пенсии россияне получат досрочно 

Вести.Ru + ещё 6 4 часа назад
Часть январской пенсии россиянам выплатят досрочно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России. В декабре фонд обещает аванс за новогодние праздничные дни.
В отличие от предыдущих лет, выплаты уже будут учитывать январскую индексацию. Деньги можно будет получить в двадцатых числах декабря, передает телеканал "Россия 24".
"Часть январских пенсий мы направляем в конце декабря, — заявил Антон Дроздов, председатель правления ПФР. — Часть людей получают деньги на почте и в других организациях. 1,2,3 января попадают на праздничные дни. Чтобы пенсионеры получили средства, они направляются заблаговременно. В бюджете они есть".
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