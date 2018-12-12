Россиянам выплатят пенсии за январь авансом

Часть январской пенсии россиянам выплатят досрочно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова . Проиндексированные пенсии за новогодние праздники и выходные дни января 2019 года будут выплачены россиянам авансом в декабре 2018-го. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким призывом выступила курирующая соцполитику вице-премьер Татьяна Голикова. Зампред правительства озвучила его на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России

По ее словам, тот факт, что в будущем году пенсии будут проиндексированы уже с 1 января, делает «очень важным» авансирование выплаты пенсий за январские выходные и праздничные дни уже в декабре.

«Деньги у нас есть», — заверил Голикову предправления ПФР Антон Дроздов.

По его словам, доходы поступают в фонд «хорошо», а его зависимость от бюджетных средств снижается. По этой причине Дроздов отметил, что не сомневается в своевременном финансировании предложения вице-премьера.

Столь же своевременно Голикова призвала главу ПФР и доставить январские пенсии в декабре. Дроздов ответил, что это произойдет в 20-х числах месяца.