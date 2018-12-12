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Россиянам выплатят пенсии за январь авансом 

Рамблер + ещё 7 6 часов назад
Часть январской пенсии россиянам выплатят досрочно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Проиндексированные пенсии за новогодние праздники и выходные дни января 2019 года будут выплачены россиянам авансом в декабре 2018-го. Об этом сообщает РИА Новости.
С таким призывом выступила курирующая соцполитику вице-премьер Татьяна Голикова. Зампред правительства озвучила его на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России.
По ее словам, тот факт, что в будущем году пенсии будут проиндексированы уже с 1 января, делает «очень важным» авансирование выплаты пенсий за январские выходные и праздничные дни уже в декабре.
«Деньги у нас есть», — заверил Голикову предправления ПФР Антон Дроздов.
По его словам, доходы поступают в фонд «хорошо», а его зависимость от бюджетных средств снижается. По этой причине Дроздов отметил, что не сомневается в своевременном финансировании предложения вице-премьера.
Столь же своевременно Голикова призвала главу ПФР и доставить январские пенсии в декабре. Дроздов ответил, что это произойдет в 20-х числах месяца.
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