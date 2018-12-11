Минтруд предупредил о фейковой странице министерства в Facebook

В Facebook распространяется реклама созданной неизвестными от имени Минтруда страницы, реклама содержит недостоверную информацию о выводе пособий на сумму 115 тысяч рублей от Минтруда России для работавших граждан, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает, что в социальной сети Facebook неизвестными создана страница от имени Минтруда России. На данной странице гражданам предлагается общаться с создателями страницы посредством встроенной формы с использованием мессенджеров. Кроме того, в социальной сети Facebook размещается реклама данной страницы. Рекламное объявление сообщает о неком "выводе пособий на сумму 115000 рублей от Министерства труда России" для работавших граждан», — сообщили в пресс-службе Минтруда, отметив, что у министерства нет официальной страницы в социальной сети Facebook, а «информация о „выводе пособий“ для работавших граждан является недостоверной».

Минтруд рекомендует «быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах».