Россиянам прояснили ситуацию со счетчиками на газ

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.37
$
66.65
75.56
75.85
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.66
Индексы и котировки Brent
60.39
+0.08 Золото
1249.13
+0.03 РТС
1135.12
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
11.12
1.1387
+0.0053
26.11
1.1334
09.12
28.11
16.11

Правительство объяснило обязательную установку счетчиков на газ 

Lenta.ru 1 час назад
Илья Джус, представитель вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует газоснабжение в стране, заверил, что обязательной установки газовых счетчиков пока не будет, соответствующий вопрос в правительстве не обсуждался. Слова представителя Козака приводит РИА Новости.
«Идея обязательной установки цифровых газовых счетчиков не обсуждалась в правительстве. Совещание у Козака касалось систем учета в электроэнергетике», — заявил Джус.
Издание «Коммерсантъ» 11 декабря сообщило, что по итогам совещания в правительстве 4 декабря Дмитрий Козак поручил проработать вопрос об обязательной установке счетчиков на газ для населения. Сам Джус заявил газете, что вопрос проходит «первичную проработку».
Стоимость установки «умных счетчиков», которые предлагали установить в правительстве, составит пять тысяч рублей, а для того, чтобы установить их по всей Центральной России потребуется примерно 130 миллиардов рублей. Предварительный план внедрения газовых счетчиков Козак же потребовал предоставить до 1 марта 2019 года.
В ноябре сообщалось, что «Газпром» не успел оборудовать 300 тысяч домов россиян газовыми счетчиками, за что компании грозит многомиллиардный штраф. Представитель компании тогда объяснил неудачу тем фактом, что россияне просто не пускают представителей компании в дом.
Последние новости
Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей Стали известны подробности глобального сбоя в столичном метро
Комментарии77
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прибавки к пенсиям россиян будут индивидуальными5
Назван способ победить коррупцию в России6
Минтруд предупредил о мошенничестве в Facebook
Как защитить свою карту от «новогодних» мошенников
Роскомнадзор оштрафовал Google2
Видео
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика Рынки
11:02
Россиянам прояснили ситуацию со счетчиками на газ
Личный счет
03:23
«Пузырь лопнул»: биткоин рухнул
Рынки
11:02
Подсчитаны затраты россиян на «умные» счетчики газа
Личный счет
00:42
Россиянам прояснили ситуацию с «13-й зарплатой»
Личный счет Экономика
05:33
России предрекли судьбу СССР
Экономика Статьи
01:42
Компания объяснила проблемы с вывозом россиян из КНР
Компании Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение