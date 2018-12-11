Россиянам прояснили ситуацию со счетчиками на газ

Правительство объяснило обязательную установку счетчиков на газ

«Идея обязательной установки цифровых газовых счетчиков не обсуждалась в правительстве. Совещание у Козака касалось систем учета в электроэнергетике», — заявил Джус.

Издание «Коммерсантъ» 11 декабря сообщило, что по итогам совещания в правительстве 4 декабря Дмитрий Козак поручил проработать вопрос об обязательной установке счетчиков на газ для населения. Сам Джус заявил газете, что вопрос проходит «первичную проработку».

Стоимость установки «умных счетчиков», которые предлагали установить в правительстве, составит пять тысяч рублей, а для того, чтобы установить их по всей Центральной России потребуется примерно 130 миллиардов рублей. Предварительный план внедрения газовых счетчиков Козак же потребовал предоставить до 1 марта 2019 года.