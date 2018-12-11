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Как вырастут пенсии с 1 января 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
С начала 2019 года выплаты неработающим пенсионерам вырастут на 7,05 процента, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова. В среднем каждая пенсия увеличится на 1000 рублей.
Повышение ждёт даже тех, кто планирует выйти на заслуженный отдых только в следующем году. С учётом всех индексаций цена пенсионного балла достигнет отметки 87,24 рубля.
Таким образом, среднегодовая пенсия россиянина в следующем году будет составлять 15,4 тысячи рублей.
Кроме того чиновники заявили об увеличении социальных пенсий — на 2,4%. В 2019 году средняя выплата нетрудоспособным гражданам будет составлять 9,2 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что государственные выплаты за январь российские пенсионеры получат в конце декабря. Соответствующее поручение зампред правительства Татьяна Голикова уже направила ПФР, сообщает ТАСС. По информации авторов статьи, это связано с индексацией пенсий, которая запланирована на 1 января 2019 года.
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