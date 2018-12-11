Как вырастут пенсии с 1 января

Повышение ждёт даже тех, кто планирует выйти на заслуженный отдых только в следующем году. С учётом всех индексаций цена пенсионного балла достигнет отметки 87,24 рубля.

Таким образом, среднегодовая пенсия россиянина в следующем году будет составлять 15,4 тысячи рублей.

Кроме того чиновники заявили об увеличении социальных пенсий — на 2,4%. В 2019 году средняя выплата нетрудоспособным гражданам будет составлять 9,2 тысячи рублей.