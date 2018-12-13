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Герман Греф готов к повышению ставок по ипотеке 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что не исключает рост ставок по ипотеке.
По его словам, такое возможно в случае ужесточения регулирования этого сегмента Центральным банком России.
«С точки зрения ставок мы ждем по ипотеке последних решений регулятора, если решение будет принято, возможно придется повышать ставки. Сейчас мы в дискуссии, пока сложно предсказать», — сообщил он.
Ранее News.ru писал о том, что Сбербанк планирует расширить своё присутствие в сельской местности, сообщила вице-президент, директор департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерина Латыпова. Не исключено, что таким образом «Почте России» придётся «подвинуться».
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