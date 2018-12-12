Сбербанк начал подключать новые банки к своей системе переводов с карты на карту

Сбербанк подключил еще один банк к своей системе переводов с карты на карту по номеру телефона — Совкомбанк . Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф , пишут «Ведомости»

До сих пор единственным внешним участником системы переводов Сбербанка был « Тинькофф банк ».

Соглашения о вступлении в систему есть еще с рядом банков, добавил Греф, не уточнив их названия и количество. По его словам, Сбербанк «создает экосистему платежей».

Пока услуга доступна для переводов денег из Совкомбанка в Сбербанк, но до конца года сервис начнет работать в обе стороны, отмечает издание.

При переводе из Совкомбанка в Сбербанк комиссия взимается с отправителя и составляет 1% от суммы операции, уточнили в Совкомбанке. Такой же тариф установлен и для переводов между картами «Тинькофф банка» и Сбербанка.

На переводы по номеру телефона установлены лимиты до 100 тысяч рублей за один перевод и 300 тысяч рублей в день. В Совкомбанке отметили «высокий интерес» клиентов к новой возможности.

«Даже в первые дни пилота без дополнительной коммуникации на клиентов мы увидели ежедневный оборот в несколько миллионов рублей», — добавил представитель банка.

Сбербанк открыл систему переводов с карты на карту для других банков летом 2018 года. По данным за прошлый год, на Сбербанк приходится примерно 65% всех переводов с карты на карту в стране,