Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.36
$
66.62
75.20
75.50
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.66
Индексы и котировки Brent
60.74
–0.25 Золото
1243.20
–0.06 РТС
1127.42
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
12.12
1.1319
+0.0022
27.11
1.1297
10.12
29.11
18.11

Сбербанк начал подключать новые банки к своей системе переводов с карты на карту 

RB.ru + ещё 2 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк подключил еще один банк к своей системе переводов с карты на карту по номеру телефона — Совкомбанк. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф, пишут «Ведомости».
До сих пор единственным внешним участником системы переводов Сбербанка был «Тинькофф банк».
Соглашения о вступлении в систему есть еще с рядом банков, добавил Греф, не уточнив их названия и количество. По его словам, Сбербанк «создает экосистему платежей».
Пока услуга доступна для переводов денег из Совкомбанка в Сбербанк, но до конца года сервис начнет работать в обе стороны, отмечает издание.
При переводе из Совкомбанка в Сбербанк комиссия взимается с отправителя и составляет 1% от суммы операции, уточнили в Совкомбанке. Такой же тариф установлен и для переводов между картами «Тинькофф банка» и Сбербанка.
На переводы по номеру телефона установлены лимиты до 100 тысяч рублей за один перевод и 300 тысяч рублей в день. В Совкомбанке отметили «высокий интерес» клиентов к новой возможности.
«Даже в первые дни пилота без дополнительной коммуникации на клиентов мы увидели ежедневный оборот в несколько миллионов рублей», — добавил представитель банка.
Сбербанк открыл систему переводов с карты на карту для других банков летом 2018 года. По данным за прошлый год, на Сбербанк приходится примерно 65% всех переводов с карты на карту в стране,
Сбербанк начал развивать платформу переводов и привлекать в нее других участников в преддверии запуска аналогичного сервиса от ЦБ. Система быстрых платежей (СБП) должна заработать в январе 2019 года, она позволит физлицам делать переводы по номеру телефона между счетами.
RB.ru: последние новости
Операции россиян по картам иностранных банков попадут под контроль ПФР в 2019 году запустит цифровой аналог пенсионного удостоверения Сбербанк запустил маркетплейс для покупок в кредит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачников сделают «лакомым куском» банков
В США требуют остановить «Северный поток-2»
Что будет с рублем после заседания ЦБ29
Акции «Мегафона» растут более чем на 5%
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля
Видео
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика Рынки
11:02
Россиянам прояснили ситуацию со счетчиками на газ
Личный счет
03:23
«Пузырь лопнул»: биткоин рухнул
Рынки
11:02
Подсчитаны затраты россиян на «умные» счетчики газа
Личный счет
00:42
Россиянам прояснили ситуацию с «13-й зарплатой»
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение