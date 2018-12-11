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Путин повысил военные пенсии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий для военных и бывших сотрудников органов внутренних дел, пожарной охраны, исправительных учреждений, Росгвардии и органов по борьбе с наркотиками. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно ранее действовавшим нормам, с 2012 года при начислении пенсии военнослужащему учитывалась сумма в размере 54% от его денежного довольствия. Начиная с 2013 года власти обязаны были увеличивать ее на 2% до достижения 100%, напоминает ТАСС. Однако последние несколько лет постепенный рост расчетной части денежного довольствия военных для начисления пенсий замораживался и устанавливался на уровне 72,23%.
Новый закон фиксирует уровень в 72,23% с 1 января до 1 октября 2019 года, а после этого увеличивает его до 73,68%.
Как рассказал замминистра финансов Леонид Горнин, средняя военная пенсия по состоянию на 1 октября 2019 года благодаря новому закону составит 26 тысяч рублей.
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