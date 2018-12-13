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Минимальная пенсия в Москве составит в 2019 году 17,5 тысяч рублей 

Вести Экономика + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Размер социального стандарта в Москве останется в 2019 г. без изменений — 17,5 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ размещен на сайте мэрии Москвы.
Городской социальный стандарт устанавливают ежегодно в целях определения ежемесячной региональной доплаты к пенсии. Последний раз стандарт в Москве повышали с 1 января 2018 г. на 21% — с 14,5 тыс. руб. до 17,5 тыс. руб. в месяц.
Таким образом, неработающие пенсионеры, проживающие в Москве десять лет и более, в 2019 г. будут ежемесячно получать не менее 17,5 тыс. руб. (с учетом городской надбавки).
В 2018 г. городские надбавки к пенсии в Москве получали порядка 1,4 млн человек.
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