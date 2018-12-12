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Украинцам пообещали рост пенсий на 40% 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С 1 января 2019 года пенсии на Украине будут повышаться регулярно, итоговая прибавка может составить до 40%, сообщил вице-премьер страны Павел Розенко.
В эфире телеканала «Прямой» Розенко сообщил, что с 1 января, в частности, планируется пересчитать выплаты военным пенсионерам. «Примерно полмиллиона человек — военным пенсионерам будет произведен перерасчет пенсий», — сказал он.
С 1 марта 2019 года, продолжил вице-премьер Украины, все пенсии начнут ежегодно «осовремениваться».
«В среднем от 17% до 40% будут расти пенсионные выплаты. Это будет делаться независимо от любой власти», — подчеркнул он.
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