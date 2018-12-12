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Россияне все больше покупают в сети 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Рост отмечается в торговле продуктами, непродовольственными товарами и одеждой.
Онлайн-ретейл в России в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос на треть (32,2%). Выросла и частота покупок, совершаемых россиянами онлайн — на 21%. Онлайн-шопингом в 2018 году занималась половина россиян. Рост в категории продуктов питания составил 40%, в фрэш-категории — 51,2%, непродовольственные товары прибавили 31,2%, одежда — 13,2%.
“Стоит отметить, что значительно выросшие объёмы продаж продуктов питания онлайн стали драйверами роста всей интернет-торговли. Рынок старается своевременно реагировать на подобные изменения. В частности, в категории продуктов питания начинает работать непродуктовый ритейл — Ozon.ru, Wildberries, Юлмарт, М-Видео, Комус и др. Кроме того, выходят в онлайн продуктовые ритейлеры оффлайн рынка. Эту стратегию используют такие сети, как Ашан, Перекресток, Азбука Вкуса, О’кей. Для удобства покупателям также предлагается совмещение онлайн заказов и офлайн каналов получения таких заказов (Перекресток, Мясновъ)”, — отмечается в исследовании холдинга «Ромир».
Кроме того, растет мобильная коммерция. 61% интернет-пользователей выходят в сеть со смартфонов. И также совершают покупки в онлайн-магазинах. При этом большая часть заказов еды на дом делается именно с мобильных устройств — на долю заказов через мобильные приложения приходится 81% от общего количества.
Игроки рынка также стараются следовать за основными тенденциями, стремясь сохранить и привлечь клиентов. Для них создаются все новые приложения, позволяющие упростить процесс шопинга: можно распознать бренд одежды по фото, «примерить» макияж, оценить, как будет смотреться мебель в интерьере. Проще выбирать, проще покупать: покупки уже можно оплачивать по отпечатку пальца, а для того, чтобы взять кредит, не надо выходить из дома.
“Можно смело предположить, что трансформация современного покупателя продолжится вместе с развитием новых технологий, которые существенно изменят жизнь покупателей и рынка, которому придется приспосабливаться к этим изменениям”, — заключают авторы исследования.
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