Россиянам не стоит ждать повышения зарплат в 2019 году

В будущем году зарплаты в целом по России вырастут примерно на 2,5% против 7,5% в году уходящем, прогнозирует Сбербанк . Все дело в эффекте низкой базы, поясняют его аналитики: в начале 2018 года были сделаны достаточно большие выплаты в бюджетном секторе. Например, в образовании и здравоохранении оклады, по данным Сбербанка, повысились вдвое, такая же динамика наблюдалось и в нефтянке на фоне подорожания черного золота.

Прибавка в зарплатах оживила потребительский спрос, который в значительной степени обеспечил рост экономики в уходящем году. Но в 2019-м ничего подобного ожидать не приходится, и структура роста экономики будет больше связана с инвестициями, а не с потреблением, прогнозируют в Сбербанке.

Оказаться в нужной точке

Оценки финансового ведомства подтверждают и данные социологических исследований на кадровом рынке. Более половины российских работодателей (56%) не собираются повышать зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, выяснил портал Rabota.ru. Только 18% компаний сообщили о намерении индексировать зарплаты, остальные затруднились ответить на вопрос о планах относительно денежного вознаграждения работников.

Более оптимистичные данные представила ранее компания Hays в России. Согласно ее исследованию, в 2019 году индексацию планируют 60% компаний, заморозку зарплат — 37%, сокращение — 3%.

При этом в опросе Rabota.ru респонденты отмечали, что будут увеличивать оклады «точечно», и прибавки могут дождаться лишь отдельные сотрудники в индивидуальном порядке. Некоторые опрошенные указывали, что оплату труда надо повышать за счет премий одновременно с нагрузкой. В одних компаниях пообещали повысить зарплаты только в том случае, если покупательская способность вернется на уровень 2014 года. В других подчеркнули, что у них зарплаты заморожены с 2016 года.

«Исходя из полученных данных опроса и комментариев респондентов, четко прослеживается тенденция: работодатели готовы повышать зарплаты избранным результативным сотрудникам, которые прямо или косвенно влияют на рост бизнеса. Таких сотрудников будут искать, удерживать и поощрять деньгами и нематериальными бонусами», — цитирует РБК руководителя пресс-службы Rabota.ru Сергея Денисенко.

Кому повезет?

Наступающий год продолжит тенденцию предыдущих четырех лет, соглашается с коллегами эксперт Ассоциации частных агентств занятости, заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом АНКОР Татьяна Баскина

«Все меньше работодателей практикуют массовую индексацию зарплат и все больше повышают зарплаты за конкретные достижения, перевыполнение планов отдельными сотрудниками, подразделениями или организацией в целом», — сказала она «Ридусу».

При этом ситуация варьируется в зависимости от отрасли, профессиональной сферы, региона и политики вознаграждений в конкретной компании, подчеркивают эксперты. На рост доходов могут рассчитывать представители высокотехнологичных профессий (программисты, IT специалисты, специалисты по блокчейну, информационной безопасности и др.), а также высококвалифицированные инженеры и рабочие.

Стабильно высок спрос на успешных специалистов по продажам всех уровней — от торговых представителей до коммерческих директоров. Но в этой сфере рост дохода обычно происходит не столько за счет повышения зарплат, сколько за счет переменной составляющей (премий и бонусов по результатам продаж).

«Это справедливо и по отношению к компаниям в целом — те, кто сумел достичь финансовых целей и обеспечить прирост бизнеса, смогут распределить прибыль, в том числе и в фонд оплаты труда», — замечает Баскина.

Вряд стоит ожидать заметных повышений зарплат в сфере производства и продаж товаров народного потребления, розничной торговле (в 2018 году сумма среднего чека уменьшилась по сравнению с 2017-м), строительстве, недвижимости и производстве стройматериалов. Однако даже в этих отраслях имеют шанс на прибавку к жалованию редкие и особо востребованные специалисты, чья работа может напрямую повлиять на рост доходов и сокращение издержек компании.

Навстречу рецессии

По официальной статистике зарплаты в будущем году могут «без проблем» вырасти и на 2%, и на 5%, и на 7% — все зависит от того, как Росстат их нарисует, иронизирует заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов. По его словам, из-за непрозрачности сбора информации данные у главного статистического ведомства страны могут оказаться любые, даже логически необъяснимые: вплоть до того, что по России в целом получается одно значение, а по каждому из федеральных округов и близко нет таких показателей.

«То есть 2×2 у Росстата — вовсе не 4», — замечает эксперт.

Еще один механизм статистического «повышения» зарплат, особенно в бюджетной сфере, — формальное увеличение фиксированной части окладов при одновременном снижении переменных составляющих: различных надбавок, дополнительных стимулирующих выплат, премий и т. д.

Но на самом деле большинство предпринимателей действительно не собираются повышать зарплаты: в лучшем случае они останутся примерно на прежнем уровне, если никаких ярких катаклизмов не случится, считает аналитик. Так что в плане реальных доходов населения улучшений не ожидается. И если с учетом инфляции они останутся на нуле — это уже хорошо.

Однако весьма вероятно, что реальные доходы уйдут в минус, возможно, небольшой (порядка 1−2%), но все равно это сокращение. Поэтому, скорее всего, людям и дальше придется экономить. Пострадает при этом не только население, но и экономика в целом.

«Меньше доходы — меньше спрос — ниже производство товаров — меньше прибыль компаний: это тянет за собой опять-таки дальнейшее сокращение зарплат и доходов населения. Далее запускается цепная реакция, которая ведет к ускорению ухудшения благосостояния населения и финансовых показателей предприятий, соответственно, к ускорению снижения показателей экономики», — перечисляет Антропов.

Аналитик предупреждает, что ставка на нефть тоже может не оправдаться. Так, Саудовская Аравия уже объявила очень хорошую скидку на черное золото для азиатских стран. Есть много факторов, которые даже при исполнении соглашения ОПЕК+ будут снижать нефтяные котировки.

Прекрасные показатели роста промышленного производства в России, которые были зафиксированы по итогам октября, по словам эксперта, опять-таки, по большей части, фантазии Росстата. Сами предприниматели настроены весьма пессимистично.

В промышленном секторе каждый второй не видит потенциала для улучшения ситуации. А, по данным опроса PWC, порядка 80% предпринимателей не видят шансов для исполнения майских указов и рывка экономики. С такими настроениями, полагает Антропов, весьма вероятно не только замедление экономики, но и рецессия.