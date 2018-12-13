Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.21
$
66.55
75.30
75.55
Прогноз
17.12 – 24.12
$
67.40
76.09
Индексы и котировки Brent
60.13
–0.03 Золото
1244.34
+0.01 РТС
1125.78
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
13.12
1.1367
–0.0002
28.11
1.1370
11.12
30.11
19.11

Малоимущим гражданам оставят прожиточный минимум при взыскании долгов 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Размер долга, который взыскивается с малоимущих граждан России, предложили ограничить. Теперь при вычете долгов из зарплат и пенсий за гражданами будет сохраняться прожиточный минимум, сообщила газета «Известия».
Соответствующий проект представило Минэкономразвития. В ведомстве предложили оставлять малоимущим гражданам доходы в размере прожиточного минимума. Также сумма может быть увеличена, если у должника есть иждивенцы, для этого необходимо написать отдельное заявление.
Сейчас сумма прожиточного минимума в среднем по России составляет 10,4 тысячи рублей. Цифра варьируется в зависимости от региона, поскольку ее прожиточный минимум устанавливается властями каждого субъекта страны отдельно.
По действующему законодательству, приставы могут взыскивать с должников до половины дохода. При этом остаток средств гражданина не рассматривается.
Таким образом, нововведение должно защитить малоимущих граждан, которые после взыскания долгов могут остаться почти без денег. Таких в стране насчитывается более двух миллионов.
360tv.ru: последние новости
Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии Роструд рассказал о порядке действий в случае депремирования сотрудников компаний Россияне возмутились недешевеющей красной икрой
Комментарии17
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Повышения зарплат россиянам ждать не стоит22
«Нафтогаз» подал в суд на «Газпром»
Социальные счета россиян защитят от приставов3
Российские авиакомпании поспорили из-за рейтинга
США уличили в желании поднять цены на газ в Европе2
Видео
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании Экономика
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика Рынки
11:02
Россиянам прояснили ситуацию со счетчиками на газ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение