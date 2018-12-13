Малоимущим гражданам оставят прожиточный минимум при взыскании долгов

Размер долга, который взыскивается с малоимущих граждан России, предложили ограничить. Теперь при вычете долгов из зарплат и пенсий за гражданами будет сохраняться прожиточный минимум, сообщила газета «Известия»

Соответствующий проект представило Минэкономразвития . В ведомстве предложили оставлять малоимущим гражданам доходы в размере прожиточного минимума. Также сумма может быть увеличена, если у должника есть иждивенцы, для этого необходимо написать отдельное заявление.

Сейчас сумма прожиточного минимума в среднем по России составляет 10,4 тысячи рублей. Цифра варьируется в зависимости от региона, поскольку ее прожиточный минимум устанавливается властями каждого субъекта страны отдельно.

По действующему законодательству, приставы могут взыскивать с должников до половины дохода. При этом остаток средств гражданина не рассматривается.

Таким образом, нововведение должно защитить малоимущих граждан, которые после взыскания долгов могут остаться почти без денег. Таких в стране насчитывается более двух миллионов.