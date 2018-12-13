Социальные банковские счета россиян станут неприкосновенными для приставов

Алименты, различные компенсационные выплаты и социальные пособия будут храниться на защищённых банковских счетах. Соответствующий закон члены Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрят на заседании комитета 13 декабря перед вторым чтением в палате.

Законопроект предлагает создание отдельного счета для средств, защищенных от взыскания. На таких счетах будут храниться алименты, средства материнского капитала, социальные выплаты. Инициатива депутатов обязывает банки раскрывать источники доходов должников, а также запрещает исполнять постановление судебного пристава в случае, если средства, находящиеся на счете должника, относятся к перечню защищенных. Эти деньги также нельзя будет включить в конкурсную массу при признании должника банкротом. На этот отдельный счет граждане не смогут вносить свои личные деньги.

За взыскание денег со специального счета уполномоченным органам будет грозить штраф от 30 000 до 50 000 руб., банкам — до 1 млн руб.