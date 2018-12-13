Алименты, различные компенсационные выплаты и социальные пособия будут храниться на защищённых банковских счетах. Соответствующий закон члены Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрят на заседании комитета 13 декабря перед вторым чтением в палате.
С инициативой защитить социальные пособия россиян от взыскания приставами в счёт долга выступили руководители парламентской фракции «Единая Россия»: вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, зампред фракции Андрей Исаев и бывший руководитель думской фракции «Единая Россия» (глава Дагестана) Владимир Васильев. В первом чтении законопроект приняли в ноябре 2017 года.
Законопроект предлагает создание отдельного счета для средств, защищенных от взыскания. На таких счетах будут храниться алименты, средства материнского капитала, социальные выплаты. Инициатива депутатов обязывает банки раскрывать источники доходов должников, а также запрещает исполнять постановление судебного пристава в случае, если средства, находящиеся на счете должника, относятся к перечню защищенных. Эти деньги также нельзя будет включить в конкурсную массу при признании должника банкротом. На этот отдельный счет граждане не смогут вносить свои личные деньги.
За взыскание денег со специального счета уполномоченным органам будет грозить штраф от 30 000 до 50 000 руб., банкам — до 1 млн руб.